Karnevalsshow in Viersen Orpheum kehrt auf die Bühne zurück

Von Nervosität war nicht viel zu merken, kurz vor Beginn der Generalprobe. Sonntagmorgen um 10 Uhr war es so weit. Das Dülkener Orpheum startete seinen letzten Probelauf vor dem ersten großen Auftritt am Samstag, 21. Januar. Die gute Laune bei allen Protagonisten war schon beim Einzug in den Saal zu spüren, auch wenn es kaum Publikum gab außer den Orpheumsleuten und einigen Familienangehörigen. Mit einem energischen „Helau“ wurden alle begrüßt.