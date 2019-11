Wirtschaft und Tourismus in Niederkrüchten : So kann Niederkrüchten Touristenziel werden

So kann Niederkrüchten Touristenziel werden

Wirtschaft und Tourismus in Niederkrüchten

Frank Grusen ist seit zwei Wochen nicht nur Wirtschaftsförderer in Niederkrüchten, er kümmert sich auch mit um Tourismus und Kultur. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Frank Grusen ist der neue Mann für Wirtschaftsföderung, Tourismus und Kultur in Niederkrüchten.

Herr Grusen, wie viel Niederkrüchten haben Sie in den ersten zwei Wochen schon kennengelernt?

Frank Grusen Ich bin dabei, erste Kontakte zu knüpfen, habe verschiedene Veranstaltungen besuchen können. Zunächst habe ich einige der Campingplätze und Unternehmen in Niederkrüchten besucht und mich dort vorgestellt. Ich wollte und will wissen, was die Menschen bewegt und wie ich Ihnen als Wirtschaftsförderer helfen kann.