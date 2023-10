Halloween 2023 im Kreis Viersen So kann man Halloween im Kreis Viersen erleben

Party mit DJ In Schwalmtal lädt die St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern für Dienstag, 31. Oktober, ab 19 Uhr zur schaurig-schönen Halloween-Party mit DJ Zimbo in das Jugendzentrum „Brücke“ in Amern ein. Kostüme sind erwünscht. Karten gibt es im Vorverkauf an der Aral-Tankstelle Gisbertz für fünf Euro, an der Abendkasse für zehn Euro. Kostümierte Besucher erhalten eine Kostprobe von schrecklich schmeckendem Vampirblut.