Einkaufen in Brüggen : So kämpft die Verwaltung um neue Geschäfte

Brüggen Viele Brüggener sorgen sich um die Leerstände an der Klosterstraße. Doch für vier Ladenlokale sind künftige Nutzungen angekündigt. So geht es dort weiter.

Allerdings herrscht Bewegung. Nicht nur an der Klosterstraße 29 zieht neues (Geschäfts-)Leben ein; dort eröffnet Lara Lennartz den Conceptstore „No. 29“. Am Samstag, 14. August, macht sie zum ersten Mal die Tür auf. Nur wenige Meter an der Klosterstraße 53, im früheren Goldan- und -verkauf, kündigt ein Zettel die Eröffnung von einem Kiosk an. Noch weiter fortgeschritten ist die Herrichtung bei Hausnummer 59 an der Klosterstraße: Ein Schild und ein Banner weisen auf den bevorstehenden Einzug eines Lederwarenanbieters an; dessen Eröffnung sei wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Und auch an der Klosterstraße 65 wird zurzeit ein Laden eingerichtet: Dort zieht Franziska Zöhren, die zuvor in Schwalmtal-Waldniel ansässig war, mit ihrer Patisserie ein. Laut Aushang ist die Eröffnung für das Wochenende 21./22. August, ab 12 Uhr geplant.