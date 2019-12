Viersen : So ist der Viersener Weihnachtszirkus

Viersen Mal poetisch, mal lustig, mal rasant — und am Ende ziemlich feurig. Der Zirkus Max Renz zeigt in seinem ersten Weihnachtszirkus ein Programm für die ganze Familie und bezieht vor allem die kleinen Besucher mit ein.

Auftritt vom Weihnachtsmann und dem Weihnachtsengel. „Ich träume davon, eine echte Zirkusprinzessin in einem echten Zirkus zu sein“, bekennt das Engelchen, hopst ins Bett in der Manege – und lässt wenige Sekunden später seinen Traum wahr werden, bei einer funkigen Hula-Hoop-Nummer zu flotter Disko-Mucke. Dann erobern die zwei Pferde Maxi und Mini die Bühne und die Herzen. Mini ist so klein, dass er unter Maxis Bauch durchlaufen kann. Gekichere im Publikum. Und Erstaunen, als wenig später vier Ponys wie auf Speed durch die acht Meter kleine Manege pesen und dabei Pirouetten um die eigene Achse drehen.

Die Nummern wechseln – vom turbulenten Clown (der trotz Verkleidung eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Zirkusdirektor aufweist) über eine romantische Taubennummer und eine eindrucksvolle Trampeltierrevue bis hin zur heißen Feuerschluck-Show am Ende. Und mit jedem Auftritt verstärkt sich der Eindruck: dass hier ein gutes Dutzend Artisten mit einer großen Portion Herzblut ein liebevolles Programm für Familien geschmiedet haben. Da darf ein Junge aus der ersten Reihe dem Riesen-Pferd Maxi ein Leckerli geben, der kleine Weihnachtsengel versucht, Gold zu machen (die Taler werden an die Kinder verteilt). Und der Mann am Hochreck hechtet nach seinem schweißtreibenden Auftritt unter der Zirkuskuppel schnell mit talkumbepuderten Händen zurück, um das nächste Lied einzuspielen. Dass die beiden grazilen Artistinnen, die sich kurz zuvor lasziv im römischen Ring räkelten, in der Pause Kakao und Waffeln anreichen – so etwas gibt es wohl auch nur in einem kleinen Familienzirkus.