Kreis Viersen : So hoch sind die Bußgelder im Westkreis

Für weggeworfene Zigaretten ist Bußgeld zu zahlen. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Kreis Viersen Die Kommunen prüfen, ob sie den neuen Bußgeld- und Verwarnkatalog für Nordrhein-Westfalen umsetzen. In den Gemeinden sind beispielsweise weggeschnippte Zigaretten gar kein Problem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Emily Senf Von Emily Senf Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen Autorendetails aufklappen Emily Senf (emy) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Viersen und im Besonderen für die Berichterstattung über die Stadt Nettetal zuständig. zum Autorenprofil

Hundert Euro für eine weggeschnippte Zigarettenkippe und gar bis zu 50.000 Euro für die vorsätzliche gewerbsmäßige Ablagerung größerer Mengen umweltgefährdender Stoffe wie Altöl, Farben und Bauschutt – das sieht der neue Bußgeld- und Verwarnkatalog vor, den NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) jüngst in Düsseldorf vorgestellt hat. Auch die Kommunen im Westkreis können sich vorstellen, die neuen, nicht bindenden Vorgaben umzusetzen.

In der Stadt Viersen sieht es bislang so aus: Für Hundekot auf Gehwegen werden 25 Euro fällig, auf Spielplätzen sind es 60 Euro. Das Urinieren in der Öffentlichkeit kostet 50 Euro, ebenso das Füttern von Tauben. „Derzeit prüft die Stadt, ob sie der Empfehlung des Landes zur Erhöhung der Bußgelder folgen wird“, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke.

Info Neuer Bußgeldkatalog für NRW Empfehlung Für kleine gedankenlose Unachtsamkeiten wird den kommunalen Behörden empfohlen, 100 Euro Bußgeld zu kassieren – bislang lag die Empfehlung bei nur zehn bis 25 Euro. Die Bandbreite der Sanktionsvorschläge reicht von 100 Euro für rechtswidrig weggeworfenen Alltagsmüll (etwa Einweg-Kaffeebecher) bis zu 50.000 Euro für die vorsätzliche gewerbsmäßige Ablagerung größerer Mengen umweltgefährdender Stoffe wie Altöl, Farben oder Bauschutt.

Lohnen könnte es sich durchaus, denn abseits der Bereiche Gewerbe und Straßenverkehr stellen Mitarbeiter der Stadt knapp 500 Bußgeldbescheide pro Jahr aus. Im vergangenen Jahr entsprach das einer Gesamtsumme von gut 41.000 Euro. Von den durchschnittlich 500 Bescheiden jährlich entfallen rund acht Prozent auf das Beispiel der weggeworfenen Zigarettenkippe.

Größere Umweltvergehen (Altöl, Bauschutt, Farben) verzeichnet Viersen etwa 60-mal pro Jahr. Die verhängten Sätze reichen laut Schliffke im Regelfall von 300 bis 3500 Euro. Die fachgerechte Entsorgung kostet die Stadt jährlich etwa 5000 Euro – ohne Personal- und Sachkosten bei den Städtischen Betrieben und der Feuerwehr.

„In Nettetal wird im Einzelfall entschieden“, sagt Stadtsprecher Jan van der Velden. Zwar sieht der Bußgeldkatalog der Stadt beispielweise ein Bußgeld in Höhe von 15 Euro für das Wegschnippen einer Zigarettenkippe vor, 50 Euro für das Wegwerfen von Verpackungen aus Fast-Food-Restaurants, die nicht in einem Mülleimer landen, sowie 50 Euro für das Zurücklassen von Hundekot. Allerdings sei es in vielen Fällen lehrreicher, den Verursacher aufzufordern, zum Beispiel die Zigarettenkippe aufzuheben und im Beisein eines Mitarbeiters des Außendienstes ordnungsgemäß zu entsorgen, sagt van der Velden. So seien vermehrt Ermahnungen und mündliche Verwarnungen ohne Festsetzung eines Bußgelds ausgesprochen worden, die statistisch nicht erhoben wurden. Wie oft Bußgelder verhängt wurden und wie hoch die Gesamtsumme ist, kann die Verwaltung derzeit nicht sagen: „Aufgrund von Krankheitsausfällen und Personalwechsel in der Sachbearbeitung in den vergangenen Monaten können hierzu keine Angaben gemacht werden“, so der Sprecher. Größere Umweltvergehen kämen „relativ selten“ vor; wie viel Geld die Stadt für die Entsorgung zahlen müsse, ließe sich nicht sagen.

Frank Gellen (CDU), Bürgermeister in Brüggen, spricht sich dafür aus, höhere Bußgelder zu kassieren. „Zum Schutz der überwiegend ländlichen, teilweise natur- und landschaftsgeschützten Bereiche der Gemeinde erscheinen solche Bußgelder bei Umweltverstößen sinnvoll zu sein“, sagt er. Dabei ist die Zahl der Bußgeld-Delikte in der Burggemeinde übersichtlich: Probleme mit achtlos weggeworfenen Zigaretten gibt es laut Gellen nicht, bei kleineren Mengen an Papiermüll und Haushaltsabfällen wurden im vergangenen Jahr 32 Fälle registriert. Einnahmen: 960 Euro. Wegen größerer Vergehen wie der Entsorgung von Altöl oder Bauschutt in der Natur ist die Gemeinde im vergangenen Jahr zweimal tätig geworden und hat jeweils ein Bußgeld in Höhe von rund 100 Euro verhängt, da der Tatort im Wald lag.

Auch in Niederkrüchten gibt es kaum Fälle, in denen jemand für die weggeworfene Zigarettenkippe zahlen musste. Die illegale Entsorgung größerer Müllmengen komme schätzungsweise 15-mal im Jahr vor, teilt die Gemeinde mit, allerdings könne solch ein Fall nur selten auch geahndet werden. Die Gemeinde kommt das teuer zu stehen: Die Kosten der Entsorgung für wilden Müll lagen in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich bei 13.500 Euro.

Für die Gemeinde Schwalmtal sind höhere Sätze bislang überhaupt kein Thema. Die innerhalb eines Jahres verhängten Bußgelder seien sehr gering, „nicht zuletzt, weil die Prävention im Sinne einer persönlichen Ansprache und Überzeugung Vorrang gegenüber der Sanktionierung von Vergehen per Bußgeld genießt“, sagt Bürgermeister Michael Pesch (CDU). Im Jahr 2018 wurden in fünf Fällen Bußgelder verhängt, die Gesamteinnahmen lagen unter 200 Euro. Von daher hätten sich die politischen Gremien der Gemeinde mit der Anpassung von Bußgeldern bis heute nicht beschäftigt.

Bislang müssten in Schwalmtal beispielsweise Halter, die etwa Hundekot nicht vom Gehweg entfernen, 25 bis 35 Euro zahlen, auf Spielplätzen und Friedhöfen schon 100 bis 250 Euro. Wer eine Zigarette wegschnippt oder ein Kaugummi wegspuckt und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 20 Euro rechnen.