Engagement in Brüggen : So helfen Menschen dem Tierpark in Brüggen

So helfen Menschen dem Tierpark in Brüggen

Brüggen Eine Poster-Aktionen und zahlreiche Spenden: Viele Menschen denken auch während der schweren Zeit der Schließung an die beliebte Freizeiteinrichtung. Der Betreiber-Familie fehlen jetzt die Einnahmen.

Erdmännchen, Kängeruh und Schaf sind nur drei Tiere auf dem neuen Poster, das Martina Mankowski, Fotografin von Niederrhein Pix, für den Natur- und Tierpark entworfen hat. In einer limitierten Edition von 50 Stück fertigte die Fotografin eine Collage mit den freundlich bis niedlich guckenden Bewohnern des Tierparks in Brüggen an. Diese konnten am Samstag zum Stückpreis von fünf Euro erworben werden. „Eine zweite Edition mit einem anderen Motiv wird am Samstag im Tierpark verkauft“, kündigt Mankowski an.