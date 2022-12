Gelungene Premiere in Schwalmtal So gut kommt Schwalmtals erster lebendiger Adventskalender an

Besonders spannend wird die Vorweihnachtszeit mit einen „Lebendigen Adventskalender“. Lebendig wird er durch Menschen, die sich vor Fenstern, Türen, Garagentoren und auch mal in Innenhöfen treffen, die gemeinsam singen, Geschichten anhören und Zeit miteinander verbringen wie jetzt in Amern. Am vierten Advent war die Familie Heynen in Amern Gastgeber für das 18. Türchen. „Bislang hat uns der lebendige Adventskalender sehr gut gefallen“, berichtete Hans Heynen. „Wir waren bei einer Türchen-Öffnung in Lüttelforst. Der Abend war sehr besinnlich.“