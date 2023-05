Schützenfest 2023 in Schwalmtal-Vogelsrath Erstes Königinnenhaus feierte tolles Fest in Vogelsrath

Kinder toben in der Hüpfburg, die Sonne strahlt auf das Festzelt: In Schwalmtal-Vogelsrath wird bei bestem Wetter Schützenfest gefeiert. Es ist „Königinnenwetter“. Mit Christina Carmanns (27) regiert zum ersten Mal eine Frau in Vogelsrath – damit geht sie in die Geschichte der seit 202 Jahren bestehenden St.-Josef-Schützenbruderschaft ein.