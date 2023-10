Für Jugendliche in Viersen So geht es mit dem Bolzplatz-Turnier weiter

Insgesamt 25 fußballbegeisterte Jungs (und keine Mädels) haben sich auf dem Bolzplatz am Buscher Weg eingefunden, darunter sowohl Kinder als auch Jugendliche. Eine große Pfütze hat den Platz zwar verkleinert, aber kurz vor dem Turnierstart kommt die Sonne raus. Der neunjährige Niklas Ferro spielt sonst Fußball im Verein, bei Concordia Viersen. Nikita Baster (11), Mitglied bei SC Union Nettetal, erfuhr über seinen Vater von dem Turnier. „Ich bin hier, weil ich gewinnen will.“ Noel Clark, ebenfalls vom SC Union Nettetal, sagt: „Ich habe Bock auf Fußball.“ Und Samuelé Cantore (11), Mittelstürmer beim 1. FC Viersen, will Tore schießen. Doch es sind auch etliche Teilnehmer, die einfach nur aus Spaß am Fußball da sind, ohne Vereinshintergrund. Jetzt noch einmal bolzen, nach Herzenslust – und für einen möglichen Preis: Alle Teilnehmer erhalten eine Medaille, im Siegerteam bekommt jeder Spieler einen Fußball, die Zweitplatzierten einen Minifußball und die Drittplatzierten eine Trinkflasche. Natürlich gibt’s auch Verpflegung für die Spieler.