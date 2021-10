Die Bäderfrage in Niederkrüchten : So geht es mit dem Bürgerbegehren weiter

Die Initiatoren (v.l.): Björn-Carsten Schultheis, Guido Buschhüter und Justyna Sieben. Foto: Bürgerbegehren

Niederkrüchten Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens für das Freibad haben die Kostenschätzung der Gemeinde über 4,4 Millionen Euro erhalten. Jetzt sammeln sie Unterschriften.

Als Guido Buschhüter aus dem Urlaub zurückkommt, findet er einen Einschreibebrief der Gemeinde vor: die aktuelle Kostenschätzung für die Sanierung des Freibades. Über die vorgelegten Zahlen war er dann doch „etwas verwundert“. Für die Sanierung errechnete die Gemeinde eine Summe von knapp 4,4 Millionen Euro. „Das ist ein strammer Batzen“, vor allem nur für die Erneuerung der Technik und des Beckens. Bei einer Schätzung aus dem Februar 2021 wurden noch 4,26 Millionen Euro, aber dann für weit mehr als Becken und Technik, genannt. Für eine Unterschriftensammlung muss die Initiative jetzt die knapp 4,4 Millionen Euro nennen.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Start Freibadsanierung“ stehen seit Juni in den Startlöchern, um mit dem Sammeln der Unterschriften für die Sanierung des Freibades Niederkrüchten zu beginnen. Sie führten mehrere Gespräche mit Anwälten, es wurden Aufkleber in Druck gegeben und Flyer entworfen. Alle warteten monatelang auf eine aktualisierte Kostenschätzung der Gemeinde. „Solange uns die Verwaltung nicht die fehlende Kostenschätzung übermittelt, sind wir blockiert und dürfen keine Unterschriften sammeln“, sagte Guido Buschhüter. Jetzt liegt die Kostenschätzung der Verwaltung vor und so starten die Initiatoren mit der Unterschriftensammlung. Sie sind davon überzeugt, dass „die Meinung in der Bevölkerung eine ganz andere sei als die im Rat“.

Info Bürgerbegehren und Bürgerentscheid Das Bürgerbegehren (erste Stufe) gilt als Antrag auf die Durchführung eines Bürgerentscheids (zweite Stufe). Auf allen Unterschriftenlisten müssen Abstimmungsfrage, Begründung und Kostenschätzung stehen. Auch müssen die Vertretungsberechtigten aufgeführt sein.

Die Initiatoren machen also weiter, aber es wird schwieriger. Gewollt war ein initiierendes Bürgerbegehren, für das man „alle Zeit der Welt“ gehabt hätte. Wenn es jetzt aber zu einem Ratsentscheid in Sachen Freibad kommt, ist nur ein Bürgerbegehren möglich, das einen Ratsbeschluss kassiert. Und dafür gibt es enge Fristen. In Nordrhein-Westfalen beträgt sie nach der Bekanntmachung des Ratsbeschlusses gerade mal sechs Wochen.