Wie eine Blutspende abläuft „Schließlich wurde mir auch schon mal das Leben gerettet“

Sechs Stationen trennen Christian Stölzner davon, Leben zu retten. Gerade geht er durch die Eingangstür in die Generatorenhalle an der Rektoratstraße. Dort findet an diesem Nachmittag die Blutspende des DRK statt. „Ich habe schon ein paar Mal gespendet, aber das letzte Mal ist schon viele Jahre her“, sagt Stölzner. Vor kurzem habe er zufällig seinen Spenderausweis wiedergefunden. Das habe den Ausschlag gegeben, an diesem Tag spenden zu kommen.