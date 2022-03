Regionale Produkte aus dem Grenzland kaufen : So funktioniert der neue Niederrhein-Wochenmarkt im Internet

Lukas Terporten, Regionalleiter von „Wochenmarkt 24“ in der Region Niederrhein, mit Markus Mevissen (r.), einem der 13 Erzeuger. Foto: Wochenmarkt 24

Brüggen/Schwalmtal/Niederkrüchten Wer für Obst, Gemüse, Eier, Brot, Wurst, Honig nicht weit fahren will, kann über die Online-Plattform „Wochenmarkt 24“ bestellen. Dort bieten 13 Landwirte, Bäcker und Metzger ihre Produkte an. Wie das funktioniert.

Der Bauernhof Mevissen aus Niederkrüchten-Elmpt vertreibt seine Produkte künftig auf einem neuen Weg. Er gehört zu 13 regionalen Erzeugern, die die neue Online-Plattform „Wochenmarkt 24“ nutzen. Diese startet jetzt auch am Niederrhein und beliefert Kunden in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal, aber auch in Viersen-Dülken, Teilen von Mönchengladbach, Erkelenz und Wegberg.

Regionales Obst und Gemüse sowie Fleisch- und Wurstwaren frisch erhalten, ohne dafür ins Auto oder aufs Fahrrad steigen zu müssen: So funktioniert „Wochenmarkt 24“. Lukas Terporten (28), Gärtnermeister aus Wegberg an der Grenze zu Niederkrüchten, hat die genossenschaftliche Idee an den Niederrhein geholt. Der erste „Wochenmarkt 24“ startete vor vier Jahren in Bielefeld, inzwischen gibt es weitere Regionen. Der 28-Jährige kümmert sich als Regionalleiter um die neue Region Niederrhein. „Wir sind jetzt mit 13 Produzenten gestartet und warten ab, wie unser Angebot angenommen wird“, so der Wegberger. Nach den ersten Tagen sei er zufrieden.

Info Anbieter „Wochenmarkt 24“, Niederrhein Wochenmarkt-Homepage Foto: Daniela Buschkamp Genossenschaft Gartenbau Gregor Heynen, Milchhof Gerighausen, Bauernhof Mevissen, Bäckerei Achten, Fleischerei Esser, Landhof Roosen, Stiegelhof, Pötterhof, der bioMüller, Familie Terporten, Familie Gerards (Thomeshof), Bäckerei Hinzen, Honig Kalantschin. https://niederrhein.wochenmarkt24.de/

Auch eine Erweiterung der Erzeuger sei je nach Nachfrage perspektivisch möglich. Auf der Homepage werden zudem im Kreis Viersen Nettetal, Viersen, Grefrath, Willich, St. Tönis und Kempen, aber auch Hückelhoven, Heinsberg und Wassenberg als bald verfügbare Liefergebiete genannt.

Der Umzug der Landwirte, Metzger und Bäcker vom realen Marktplatz ins Netz hat unterschiedliche Gründe. Einer davon: Ein Stand auf dem Wochenmarkt lohne sich immer weniger, schildert Lukas Terporten. Gerade in kleineren Orts- und Stadtteilen fehlten die Kunden, würden immer mehr Beschicker auch aus Altersgründen aufhören. Die Plattform „Wochenmarkt 24“ ist als ergänzendes Standbein für kleine Betriebe gedacht, die ihre Produkte zu fairen Preisen verkaufen wollten, so der Wegberger. Nach einem halben Jahr Vorbereitungszeit sei man jetzt mit der Homepage an den Start gegangen; vertreten sei man außerdem bei Facebook und Instagram.

Der Wegberger übernimmt als Regionalleiter die Logistik, pendelt zwischen Anbietern und Kunden, kümmert sich um Anfragen von beiden Seiten. Mit zwei Kühltransportern à 3,5 Tonnen will er die bestellten Waren transportieren: Sie würden täglich von 8 bis 18 Uhr bei den Erzeugern abgeholt und danach beim Kunden ausgeliefert. Wer montags bis freitags bis 18 Uhr bestellt, erhält seine Bestellung in der darauffolgenden Nacht bis 6 Uhr. Samstags kann bis 14 Uhr bestellt werden, geliefert wird dann bis Mitternacht.

Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro. Das Angebot auf dem virtuellen Marktplatz ändert sich täglich: Am Dienstag gehörten etwa Wirsing und Rosenkohl vom Nettetaler Betrieb Gregor Heynen, Wellant-Äpfel vom Landhof Roosen aus Brüggen-Boerholz, unterschiedliche Kartoffeln vom Elmpter Bauernhof Mevissen, Zuckermais und Möhren vom Stiegelhof oder Partygriller vom Strohschwein (Pötterhof) dazu; zudem gibt es Brot, Kuchen, Kaffee, Soßen, vorgekochte Speisen und Blumen.

Für den Kunden sieht Lukas Terporten folgende Vorteile: „Er erhält frische Produkte von regionalen Erzeugern, muss dafür nicht sein Haus verlassen.“ Nicht nur in der Corona-Pandemie ein interessante Einkaufsalternative, sondern bei den aktuell hohen Benzinpreisen ein zusätzliches Kaufargument, wenn niemand für den Einkauf unterschiedliche Hofläden, Metzger oder Bäcker abfahren wolle. „Die Fahrt übernehme ich“, sagt Lukas Terporten.