Anträge ab Juli möglich Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung

Das Ziel des Programms ist, das Wohn- und Arbeitsumfeld in Viersen durch die Begrünung von Gebäuden zu verbessern. Das ist besonders in Zeiten des Klimawandels ein wichtiger Schritt. Die Idee ist, dabei so viele Viersener wie möglich mit einzubeziehen, denn das Interesse in der Bevölkerung ist laut Angaben der Stadt in der Sitzungsvorlage groß und schlägt sich in regelmäßigen Nachfragen nieder.