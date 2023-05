Niederrhein-Event am 2. Juli So feiert der Niederrheinische Radwandertag runden Geburtstag

Die Veranstalter sprechen gern vom „größten Radsportevent in Deutschland“, was gewiss nicht falsch ist, aber den Chill-Faktor unterschlägt, den der Niederrheinische Radwandertag ausstrahlt. Bereits die Premiere im Jahr 1992 begeisterte Tausende Menschen. 2.300, um genau zu sein, waren es, die gemeinsam auf Radrouten am Niederrhein zwischen Viersen, Kempen, Grefrath, Tönisvorst und Krefeld unterwegs waren, bei Start und Ziel Einkehr und Programm genossen. Das sprach sich auch in den Nachbarkommunen herum. Nach und nach stießen die Kreise Heinsberg, Kleve, Wesel und der Rhein-Kreis Neuss hinzu, auch die Stadt Mönchengladbach und niederländische Gemeinden beteiligten sich am Radwandertag. Mittlerweile sind 62 Kommunen dabei. Und immer mehr Radler. Rund 30.000 waren es in den vergangenen Jahren.