Immer mehr verunglückte Pedelecfahrer im Kreis Viersen So wird das Fahren mit dem Pedelec sicherer

Auf dem Pausenhof der Gemeinschaftshauptschule haben Tobias Stapper, Udo Bernd und Daniela Michiels von der Verkehrssicherheitsberatung einen Parcours mit vielen Kurven ausgelegt. Eine Seniorin am Pedelec nimmt die immer enger werdenden Kurven: „Gar nicht so einfach“, lautet ihr Fazit. Sicheres Fahren mit dem Pedelec: Das war das Thema eines Vortrags mit praktischen Übungen, zu dem die Polizei im Kreis Viersen jetzt in Kooperation mit der Begegnungsstätte Markt 2.2 in Schwalmtal-Waldniel eingeladen hatte.