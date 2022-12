Brüggen So fährt am 26. Dezember der „Krippenweg-Express“

Diese Abfahrtzeiten hat Hendrix geplant: Am Sonntag, 26. Dezember, startet er um 13.30 Uhr am Weizer Platz in Brüggen-Bracht. Gegen 14 Uhr will er die Schlosskapelle in Dilborn erreichen. Von dort aus geht es um 14.20 Uhr weiter. Gegen 14.30 Uhr wird der „Krippenweg-Express“ in der Kapelle in Niederkrüchten-Overhetfeld ankommen. Um 14.50 Uhr will Hendrix dort abfahren; dann geht es weiter ins Brüggener Zentrum zur Pfarrkirche St. Nikolaus. Geplante Ankunftszeit: 15.05 Uhr. Die Abfahrt ist vorgesehen für 15.25 Uhr in Richtung Lüttelbracht. Die dortige Kirche soll gegen 15.45 Uhr erreicht werden; 20 Minuten später wird die Fahrt fortgesetzt nach Bracht; erwartete Ankunftszeit: 16.25 Uhr.