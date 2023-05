Südstadt-Talk in Viersen Tränen zum Abschied – Bühlers letzter Talk

Die Pakete mit Papiertaschentüchern, von denen auf jedem Stuhl im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses eines liegt, lösen so manchen verwunderten Blick bei den Gästen aus, die in den Veranstaltungsraum strömen. Die Klaviermusik von Rudi Linges vermischt sich mit dem lebhaften Stimmengewirr im Saal. Doch kaum ist Uwe Peters auf die Bühne, die von der mittig stehenden roten Couch dominiert wird, getreten, wird es mucksmäuschenstill. „Heute Abend präsentieren Frank und ich unseren Benefiz-Südstadt-Talk zur Förderung der Kitas in der Südstadt zum 15. Mal und damit auch zum letzten Mal“, startet Peters die Begrüßung. Weiter kommt er nicht. Die Ankündigung, nun ganz offiziell, löst ein lautstarkes Bedauern aus.