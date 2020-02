Vorzeigemodell im Kreis Viersen : So digital bauen wir in Zukunft

So digital bauen wir in Zukunft

Noch bevor der erste Bagger kam, war der Neubau des Kreisarchivs schon komplett fertig – als digitales Modell. Bei einer Fachtagung in Viersen informierte sich NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach über diese neue Art des Bauens.

„Wir wollen Gebäude für Menschen bauen. Sie sind als Platz des Wohnens und Arbeiten zentrale Orte des Lebens. Dies gilt sowohl für die Menschen innerhalb der Gebäude als auch allgemein für die Umwelt.“ So erläutert Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, die Ziele für aktuelle und zukünftige Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen.

Am Mittwoch sprach sie im Forum des Kreishauses Viersen bei dem Fachtag „Kommunal Bauen mit BIM – digital und nachhaltig“. Anlass ist unter anderem der Neubau des Kreisarchivs Viersen, der mit der digitalen Technologie des Baumodells BIM, kurz für Building Information Modeling, verwirklicht werden soll. Diese Methode begleitet und unterstützt Gebäude bereits vom ersten Schritt an und auch nach Fertigstellung. Dabei entsteht auf Grundlage aller vorhandener Daten ein digitaler Zwilling des Gebäudes, der bei Planung und Nutzung des Gebäudes eine Überwachung der Prozesse ermöglicht. Auf diesem Wege soll ein nachhaltigerer, sicherer und preiswerterer Weg beschritten werden, bei dem Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden. Dabei wirkt die Technologie präventiv, indem alle vorhandenen Informationen zusammenfließen und im digitalen Modell gebündelt werden. So soll verhindert werden, dass beispielsweise Rohre oder Pfeiler an unpassenden Stellen gezogen werden, die ansonsten aufwändig entfernt werden müssten.