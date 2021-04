Skulpturensammlung Viersen : Kunst in sechs Sprachen erleben

Viersen Der Heimatverein hat die Internetseite der Skulpturensammlung neu gestaltet. Die beschreibenden Texte sind jetzt in sechs Sprachen zu lesen.

Eine Sprache ist einfach nicht genug: „Das internationale Renommee der Sammlung erfordert die Mehrsprachigkeit“, sagt Albert Pauly, Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege Viersen. Also können sich Kunstinteressierte auf der neu gestalteten Internetseite der Skulpturensammlung Viersen, www.skulpturensammlung-viersen.de, in sechs Sprachen über die Werke informieren.

Die Skulpturensammlung Viersen in der Nähe des Busbahnhofs mitten in Viersen ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Der Zugang ist frei. Ein Besuch sei, erst recht in den wechselnden Jahreszeiten, „immer wieder neu, spannend und inspirierend zugleich“, sagt Pauly. „Der Park geht teilweise noch zurück auf die Zeit von Kommerzienrat Josef Kaiser. Mittelpunkt der Sammlung ist die heutige Städtische Galerie im Park.“