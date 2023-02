Sozialdienst in Viersen SKF Viersen feiert närrisches Jubiläum

Zugegeben, ein echtes Jubiläum ist es nicht – aber ein jeckes: Der Viersener Sozialdienst katholischer Frauen feiert 111 Jahre Engagement „für Kinder, Jugendliche, Familien und Frauen“. Petra Danek, Öffentlichkeitsreferentin des SKF Viersen, erläutert: „Vorbild war Agnes Neuhaus (1854- 1944), die Gründerin des SKF. Diese rief 1895 in Dortmund den ersten ,Verein zum guten Hirten’, der sich um Prostituierte, ledige Mütter und deren Kindern kümmerte, ins Leben.“ Aus diesem Verein seien regionale wohltätige Ortsgruppen entstanden – so auch 1912 in Viersen.