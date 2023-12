Konzertevent in Viersen-Süchteln Bands rocken bei „Süchteln brennt“ - und das Bier wird nicht teurer

Anschließend erobern die Männer von Explisz mit 30 Jahren Erfahrung aus mehr als hundert Auftritten die Bühne. Alternativen Rock gibt es von Stefan Strommenger und Peter Erps (Gesang), Heino Rötten und Eduuardo Cadima (Gitarre), Bassist Ricardo Cadima und Schlagzeuger Franz Busch. Aus Düsseldorf kommen The Tips, bekannt vom früheren „Eier mit Speck“-Festival. Beim „Süchteln brennt 25“ waren die Jungs Gäste von Elfmorgen und extra aus Düsseldorf angereist - jetzt spielen sie selbst und eröffnen ein neues Kapitel in der 13-jährigen Bandgeschichte. Mit dabei: Lucas Mylord am Bass. Tequila & and the Sunrise Gang machen sich auf die 516-Kilometer-Reise von Kiel. Die Sieben bringen nicht nur eine breite Instrumentierung inklusive dreiköpfiger Bläsersektion mit, sondern gefallen auch mit einer mitreißenden Dynamik. Wer auf tanzbarsten Ska-Punk mit klarer Attitüde und ordentlich Ohrwurmcharakter steht, sei hier genau richtig, meint der Organisator. Ideal für Fans von Manu Chao, Rancid oder Less Than Jake.