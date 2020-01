Karneval in Brüggen-Bracht : Sitzung der Brachter Wasserratten begeistert

Auch zahlreiche Gäste aus dem Umland fanden den Weg in den Brachter Bürgersaal.

Bei dieser Gelegenheit begrüßte er viele ehemalige Kinderprinzen und -prinzessinnen persönlich – und mit Bernfried Ahle den allerersten Wasserratten-Kinderprinzen. Der Sessions-Höhepunkt, der Nelkensamstagszug mit 48 Wagen und 30 Fußgruppen am 22. Februar, werde so groß „wie ihn Bracht noch nie gesehen hat“, sagt Knops. Beim jetzigen Kinderprinzenpaar „brennt die Seele“ für Borussia Mönchen-gladbach, als sie ihr Sessionslied sangen. Insbesondere die Damenherzen schmolzen dahin bei Simon Kremers und René Römer von „Wir hoch Zwei“ und deren fetzigem Musik-Mix. Mit „Titanic“ hoben sie ab. Die Wasserratten-Tanzgarden der Minis und Littles tanzten mit Hingabe. Die 22-jährige Kathi Scherrers, das neue Tanzmariechen der Wasserratten, zeigte einen schwungvollen Solotanz. Die TSF-Gruppe begeisterte mit einer tollen Show: Sie tanzte mit Fahnenparade und Kostümwechsel um die Welt. Das Tambourskorps Einigkeit Bracht spielte nicht nur das Kinderprinzen-Paar ein, sondern sorgte mit einer Karnevalsmelodie nach der anderen für närrische Laune. In eine neue Rolle schlüpfte Wolfgang Scholz als „’ne Rentner“ und verdiente sich bei der Feuerwehr Bracht etwas dazu. Friedhelm Leven vom neuen Brauter Bobby-Car-Club stellte vor: „Die Formel 1 ist out, in Braut ist die Formel B gestartet.“ Die niederländischen Stimmungssänger Sandra und Marco ließen das Fröhlichkeits-Barometer ansteigen. Knops begrüßte die Oebeler KG, die Kaldenkirchener KG „Alles det met“ und die schlauen Hinsbecker Jüüte mit ihrer Präsidentin Margret Hendrix aus Bracht.