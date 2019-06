Brüggen : Mitsingen an einem Sommerabend

Singen am See in Born. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen (off) Das Singen am See des Kirchenchores Cäcilia Born lockte bei hochsommerlichen Temperaturen rund 500 Besucher an. „Wir freuen uns, dass sie mit uns singen und dem Gesang lauschen“, sagte Vorsitzender Heinz-Arno Mundfortz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gesamtleiter Volker Mertens ermunterte: „Singen wir alle die schönen Lieder, die an unsere Kindheit erinnern.“ Und alle stimmten ein „Hoch auf dem gelben Wagen…“ und beim Kanon „Es tönen die Lieder…“ an. Es spielte der Musikverein Cäcilia Brüggen unter Leitung des Borners Andre Frenzer. Der Projektchor mit mehr als 60 Sängern sang Hits von Udo Jürgens. Bei „Griechischer Wein“ tanzte das Publikum mit. Wie es zu Udo Jürgens gehört, gab es zum Abschluss auch noch ein kleines Detail: Mertens trug bei der Zugabe einen weißen Bademantel. RP-Foto: Jörg Knappe

(off)