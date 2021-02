Mit Heroin und Kokain gestoppt : Siebeneinhalb Jahre Haft für Drogenkurier

Grenzland Im Führerhaus eines Lkws erschnüffelte ein Drogenspürhund mehr als 20 Kilogramm an Kokain und Heroin. Der Schwarzmarktwert liegt bei mehr als zwei Millionen Euro.

Sein LKW hatte Glaswolle geladen, im Führerhaus fanden Bundespolizisten Heroin und Kokain mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von mehr als zwei Millionen Euro. Für die Schmuggelfahrt über die deutsch-niederländische Grenze muss ein 40-Jähriger siebeneinhalb Jahre in Haft. Die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Mönchengladbach verurteilte ihn jetzt wegen der unerlaubten Einfuhr und der Beihilfe zum Handeltreiben mit unerlaubten Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft ging zunächst von 20,7 Kilogramm Kokain aus, ein Wertstoffgutachten ergab auch einen großen Heroinfund.

Vor Gericht gab der Mann die Drogenkurierfahrt über seinen Verteidiger zu. Er sei selbstständiger LKW-Fahrer, habe durch die Corona Pandemie große Umsatzeinbußen erlitten. Als er auf einem Autobahnparkplatz in Slowenien gefragt wurde, ob er bei einer Tour in die Niederlande auf dem Rückweg „etwas mitnehmen“ könne, habe er zugestimmt. „Ihm war klar, dass es sich um etwas Illegales handelt, er brauchte das Geld aber für seinen Lebensunterhalt“, so der Verteidiger. Für die Kurierfahrt habe sein Mandant 10.000 Euro erhalten sollen. Der Mann habe auf einem Parkplatz eines Industriegebietes bei Rotterdam zwei Taschen erhalten. Er bekam die Ansage: „Fahr in Richtung Deutschland.“ Dort sollte er weitere Anweisungen erhalten. Noch in Rotterdam habe er die Taschen geöffnet und sich ob der Menge erschrocken, sei aber gefahren.