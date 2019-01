Kriminalität: Verfolgungsjagd mitten durch Viersen

Bis zu sieben Streifenwagen der Polizei Viersen, dazu ein Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte der Bundespolizei versuchten, eine Frau zu erwischen, die sich einer Polizeikontrolle entzog und einen Streifenwagen rammte. In Holland wurde sie festgenommen.

Viersen Die Besatzung eines Streifenwagens konnte am frühen Mittwochnachmittag nicht ahnen, welche Folgen ein Verkehrsvergehen haben würde, das sie beobachteten: Eine Frau in einem mausgrauen Fiat 500 war über eine rote Ampel gefahren – vermutlich, weil sie abgelenkt war. Die Beamten hatten gesehen, dass sie das Handy am Ohr hatte. Als sie gegen 13.45 Uhr versuchten, die Dame an der Bendstraße im Rahser zum Anhalten zu bewegen, ignorierte sie die Anhaltezeichen, drückte stattdessen aufs Gaspedal. Es folgten Szenen, die auch gut in die „Fast and Furious“-Kinoreihe gepasst hätten. „Es ging quer durch die Stadt, wobei die Autofahrerin mit hoher Geschwindigkeit durch Wohngebiete raste und neuerlich bei Rot über eine Ampel fuhr“, berichtete Polizeisprecherin Antje Heymanns.