Corona im Kreis Viersen : Sieben neue Corona-Fälle am Freitag

Dem Kreis Viersen sind am Freitag sieben weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. In vier Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. Damit sind aktuell 33 Personen im Kreisgebiet infiziert.

Die nachgewiesenen Fälle verteilen sich im Westkreis wie folgt auf die Städte und Gemeinden: In Brüggen gibt es zwei aktuell positiv Getestete, damit sind 23 Fälle bestätigt und 21 genesen. Von den 82 bekannten Fällen in Nettetal sind sechs aktuell infiziert, 74 genesen, zwei verstorben. In Niederkrüchten und Schwalmtal gibt es aktuell keine Infizierten, in der Stadt Viersen sind es aktuell sechs Infizierte.