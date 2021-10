Corona im Kreis Viersen : Sieben Infizierte in Kita in Niederkrüchten

Sieben Infizierte in Kita in Niederkrüchten

Kreis Viersen Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Wochenende gesunken. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen ist am Wochenende um zwei auf 129 gesunken. Seit Samstag wurden dem Kreisgesundheitsamt 34 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – darunter allein sieben aus dem Gemeindekindergarten Elmpt „Unterm Regenbogen“ in Niederkrüchten und vier aus dem Kindergarten „Löwenzahn“ in Nettetal. 104 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.