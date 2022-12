Weihnachtsoma unterwegs Weihnachtsoma braust durch Viersen 

Passanten bleiben für sie stehen und Kinderaugen strahlen, wenn das schnelle Gefährt an ihnen vorbeisaust: Die Weihnachtsoma Marion Bozzo (64) nutzt im Dezember jede freie Minute, um anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Seit 15 Jahren verkleidet sich die Viersenerin in der Vorweihnachtszeit als Weihnachtsoma und fährt nach der Arbeit auf ihrem Trike durch die Gegend. Allein ihr Weihnachtsschlitten ist bereits ein echter Hingucker: Einige Geschenke kleben darauf, am Lenker ist ein künstliches Rentiergeweih angebracht und aus den Boxen ertönt rockige Weihnachtsmusik. Mit der Weihnachtsoma am Steuer ist das Bild perfekt.