Viersen: Sicherheit: So ist die Lage in Viersen

Viersen Auf Einladung von CDU-Stadtverband und Frauen-Union sprach der ranghöchste NRW-Kriminalbeamte über die Personalausstattung der Polizei, Ausländerkriminalität und Videoüberwachung

Wo es in Alt-Viersen am unsichersten ist? In den Parks (Casinogarten, Jubiläumsgarten, auf dem alten evangelischen Friedhof), auf dem Bahnhofsvorplatz, am Busbahnhof, auf der Hauptstraße, auf der Grevenbroicher Straße im Rahser. Das zumindest ist das Gefühl der Viersenerinnen und Viersener, die sich an einer Umfrage von CDU und Frauen-Union beteiligten und ihre persönlichen Angsträume nannten. "Das hat keinen Anspruch an Wissenschaftlichkeit, holt aber ein Stimmungsbild ein", erklärte CDU-Vorstandsmitglied Henriette Gehse am Dienstagabend bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Partei und Frauen-Union im Süchtelner Josefshaus.