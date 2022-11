Weihnachten in Viersen In Dülken dreht sich ab Freitag wieder der Weihnachtsbaum

Viersen · Die Technik muss noch installiert werden, doch ab Freitag soll sich am Hühnermarkt in Viersen-Dülken der Baum drehen. Damit verbunden ist ein Glühwein- und Imbissverkauf, der Erlös kommt zwei Organisationen in Viersen zugute.

22.11.2022, 18:43 Uhr

Tim Niebel setzt die von Piet Renker gestartete Aktion fort. Foto: Niebel

Die ersten Passanten werden ihn schon entdeckt haben, denn er ist kaum zu übersehen: Am Hühnermarkt in Viersen-Dülken steht jetzt ein inklusive Ständer etwa 16,50 Meter hoher Weihnachtsbaum. Am Freitagabend soll die Lichterkette eingeschaltet und der Motor angeworfen werden – dann hat Dülken endlich wieder einen großen sich drehenden Weihnachtsbaum vorzuweisen. Der Dülkener Tim Niebel hatte Mitte September die Suche nach einem passenden Baum gestartet. Der Berufssoldat wollte an die von Gastronom Piet Renker vor rund drei Jahrzehnten gestartete Aktion anknüpfen. Dieser hatte jeweils im Advent einen großen sich drehenden Baum vor seiner Kneipe „Piets Börse“ aufgestellt und für einen guten Zweck Glühwein verkauft. 2019 schloss er die Kneipe. „Ich habe 17 Angebote für Bäume bekommen“, sagt Niebel. Ein Großteil der Bäume sei allerdings zu klein, zu schmal oder zu licht gewesen. Letztendlich entschied sich der 33-Jährige für einen Tannenbaum aus Mönchengladbach-Rheydt. Die Familie, die ihn spendete, habe auf dem Grundstück Umbaumaßnahmen geplant, „der Baum musste weg“, erzählt Niebel. Die Landjugend Dülken habe ihn dabei unterstützt, den Baum zu fällen und nach Dülken zu transportieren. Auch der Abschleppdienst Bröker habe geholfen. Der Motor, der den Baum dazu bringt, sich zu drehen, muss noch aufgebaut werden. „Die ganze Technik musste erneuert werden“, sagt Niebel. Dank eines Sponsors gebe es auch eine neue LED-Lichterkette. „Der Baum verbraucht pro Stunde zwei Kilowatt Strom, das sind rund 60 Cent“, ergänzt er. Freitags und sonntags soll der Baum ab 17 Uhr eingeschaltet sein, samstags ab 10 Uhr, außerdem montags bis donnerstags von 19 bis 20 Uhr. Freitags bis sonntags möchte Niebel bis Heiligabend an Buden unter anderem Currywurst, Bratwurst und Getränke für den guten Zweck verkaufen. Der Erlös gehe zum Großteil an den Viersener Verein Löwenkinder, auch die Landjugend solle bedacht werden, kündigt er an. Ein Glühwein soll 3,50 Euro kosten, Kinderpunsch und Kakao gibt’s für drei Euro.

(naf)