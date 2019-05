Shire Horses in Viersen : Die Giganten aus Viersen

Viersen Auf dem Busenhof in Viersen sind die größten Pferde der Welt eingezogen. Wilfried Moosbauer züchtet an der Gladbacher Straße Shire Horses. Die Anlage hat er auf zwölf Hektar vergrößert.

Aus England brachte er acht Zuchtstuten und einen weiteren Hengst mit. Die Pferde standen seit dem Jahr 2015 auf der Reitanlage Gut Neuhöfgen in Weckhoven, die der Further gepachtet hatte. Es sollte aber etwas Eigenes werden und daher machte sich das Ehepaar auf die Suche. An der Gladbacher Straße in Viersen wurde es fündig. Der Pferdehof Busen stand zum Verkauf. „Als wir die Reitanlage gesehen haben, wussten wir: Das ist genau das, was wir suchten“, erinnert sich der 54-Jährige. Mit Konrad Busen, der dieses Jahr 80 wird, selbst staatlich geprüfter Reitlehrer und Pferdemensch durch und durch ist, wurde man sich schnell einig. Der Busenhof, den es seit 140 Jahren gibt, soll weiter bestehen. „Moosbauer’s Shire auf dem Busenhof“ heißt es jetzt. 35 eigene Pferde hat Winfried Moosbauer mitgebracht, davon 30 Shire Horses. Auf dem Hof wird sich einiges verändern. Moosbauer baut einen neuen Stalltrakt mit Longierhalle und legt 14 neue Winterpaddocks an. Zudem kaufte er weiteres Land für Weiden und den eigenen Futteranbau dazu, jetzt verfügt die Anlage über zwölf Hektar Fläche. „Die Baugenehmigung für den neuen Stalltrakt haben wir bereits erhalten. Mit ist es wichtig, dass alle Shire Horses wie in einer großen Familie zusammenstehen“, sagt Moosbauer. Zudem brauchen die Shire Horses wegen ihrer Maße einfach größere Boxen. Aktuell hat er Zwischenwände herausgenommen und provisorisch größere Boxen aufgebaut. Aus einer lugen Stute und Fohlen neugierig heraus. Ein gigantischer Anblick: Neben der Stute (Stockmaß: 1,85 Meter) steht ein Fohlen von zwei Wochen, das schon ein Stockmaß von 1,16 Meter hat. „Die Shire Horses sind sanft im Maul und geben dem Reiter ein hervorragendes Reitgefühl“, schwärmt der Züchter. Das bestätigt Ralph Schulz. Er reitet seit Jahren diese Rasse. Mit einem Lächeln im Gesicht bewegt er den zwölfjährigen Funny Samson in der Reithalle und zeigt, was ein Shire Horse alles unter dem Sattel leisten kann.