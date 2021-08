Waldbühne in Schwalmtal : Bürgermeister spielt bei Shakespeare-Stück mit und prügelt sich

Shakespeares Verwechslungskomödie „Was Ihr wollt“ dreht sich um Viola, ihren Bruder Sebastian spielte Andreas Gosbertz. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Die Theater-AG am St.-Wolfhelm-Gymnasium, die Gemeinde Schwalmtal und der Besitzer des Geländes am Hariksee haben es möglich gemacht: Viel Spaß bereiteten die Aufführungen von Shakespeares Komödie „Was Ihr wollt“ im Wald am Hariksee.

Das hätte Shakespeare gefallen: Mitten im Wald am Hariksee, auf einer kleinen Lichtung, ist eine kleine provisorische Bühne aufgebaut. Längst reicht sie nicht für die Verwechslungskomödie von „Was Ihr wollt“ aus, so dass noch der gesamte Platz unter den Bäumen genutzt wird. Auch wenn der Untergrund vom Regen matschig geworden ist: Die Zuschauer sitzen auf schlichten Bierbänken, gut gelaunt, warm und regenfest gekleidet. Die jüngsten Zuschauer laufen herum. Mücken surren. Und bald tritt Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) auf die Bühne.

Es ist eine Premiere, für die Regisseur Lothar Lange der Theater AG am St.-Wolfhelm-Gymnasium, Alexandra Vahlhaus vom Kulturbereich der Gemeindeverwaltung, Tino Mocken, der Besitzer des Platzes, zusammengearbeitet haben. Und sie haben einen Coup gelandet – das kostenfreie Angebot kommt bestens an. 14 Männer und Frauen zeigen vor vollen Reihen die Komödie „Was Ihr wollt“ von William Shakespeare. Allerdings konnten wegen Regen nur zwei der drei geplanten Aufführungen stattfinden; für Sonntagnachmittag wurde abgesagt.

Ein weiterer Coup ist die kleine Rolle, die Bürgermeister Andreas Gisbertz übernommen hat. So viel Text sei es nicht gewesen, den er habe lernen müssen, erzählte Gisbertz, das sei neben seinem Job gut gegangen. Das Schauspielern hat ihn immer begleitet, wenn auch nicht in der Theater-AG seiner Schule, dem Wolfhelm-Gymnasiums, sondern an der Kleinen Schwalmtalbühne Amern.

In „Was Ihr wollt“ spielt er Violas Zwillingsbruder, hat eine Handvoll Auftritte und ist in eine handfeste Prügelei verwickelt. Ein Vergnügen für die Zuschauer, ihren Bürgermeister so zu erleben. Vergnügen hatten sie eh reichlich.

„Was Ihr wollt“ ist eine kapitale Verwechslungsgeschichte, oder, um es mit Shakespeares Worten zu sagen: „Ich bin nicht, was ich spiele“ und „Oh Verkleidung, du bist ein gemeiner Schatz.“ Da könnte man den Überblick verlieren, wenn nicht die Schauspieler ihr Publikum mit ihrem Spiel in den Bann ziehen würden. Die Junker, gespielt von Frank Ludwig Stürmer und Sebastian Wessel, sorgen für regelmäßige Lacher und toben sich nach vollen Kräften aus. Stefan Hellmonds ist ein wunderbar alberner Herzog, Maike Gottlieb gibt überzeugend eine reiche Gräfin, Sandra Forche spielt sich erfolgreich durch ihre Verwandlung von Viola zum Cesario. Der Narr (Thomas Schaut) glänzt nicht nur durch seine fantasievolle Kostümierung mit bunter Punkerfrisur und Schnürsenkeln in Regenbogenfarben. Astrid Werheit muss sich als Malvolia einiges bieten lassen; dies trägt sie mit Bravour. Alle Mitglieder des Ensembles spielen aufs Beste zusammen. Dazu gehören Christina Hermanns, Bärbel Platzer, Annika Liebens, Gisela Michiels, Kordelia Fliegen – und auch Lange tritt kurz als „Mönch mit der Lizenz zum Trauen“ auf.