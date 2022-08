Kriminalität in Viersen : Sexueller Übergriff im Linienbus

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/David Inderlied

Viersen Die Polizei fahndet nach einem älteren Mann mit Gehhilfe, der am Montagnachmittag ein 15-jähriges Mädchen in einem Linienbus in Viersen sexuell belästigt haben soll.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Übergriff zwischen 15.04 und 15.13 Uhr im Linienbus 89 auf der Fahrt von Viersen-Bahnhof zum Viersener Busbahnhof. Die Jugendliche informierte die Polizei, eine Nahbereichsfahndung verlief negativ, so eine Sprecherin. Der ältere Mann hatte schwarze Haare, trug eine beigefarbene Kappe und hatte eine Gehhilfe bei sich.

Hinweise Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö/naf)