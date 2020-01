Karneval in Viersen : Mit dem Festausschuss durch die Session

Süchteln Möhrenschälen, Galasitzung und Frühschoppen stehen auf dem Sessions-Programm der Süchtelner Karnevalisten.

Rund 100 Termine stehen dem Süchtelner Prinzenpaar in dieser Session noch bevor. Oft sind sie Gast – etwa am Samstag, 4. Januar, bei der Galasitzung der Karnevalsgesellschaft Jrön-Wette Jonges. Ein paar Mal gehören sie aber auch zu den Gastgebern. So etwa am Sonntag, 26. Januar, beim Möhrenschälen des Festausschuss Süchtelner Karneval im Josefshaus am Ostring 33 in Süchteln. Beginn ist um 11.11 Uhr, der Eintritt ist frei.