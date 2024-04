Servicecenter Viersen Langes Warten auf neue Pässe

Die Osterferien sind zwar gerade erst vorbei, aber wer für die Sommerferien eine Fernreise plant, sollte zügig seine Papiere kontrollieren. Im Servicecenter der Stadt Viersen beträgt die Wartezeit auf einen Termin aktuell achteinhalb Wochen. Das teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. „Stand heute gibt es ab dem 21. Juni 2024 buchbare Termine“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke am Dienstag. An dem aber können die Papiere nur beantragt werden. „Ab der Beantragung im Service-Center dauert es etwa zwei Wochen bei Personalausweisen und vier bis fünf Wochen bei Reisepässen, bis die neuen Dokumente von der Bundesdruckerei angefertigt wurden und abgeholt werden können.“ Die Sommerferien in NRW beginnen dieses Jahr am 8. Juli. „Wer also in den ersten Wochen in den Urlaub fahren oder fliegen möchte, sollte sich spätestens jetzt um entsprechende Termine kümmern“, rät der Stadtsprecher.