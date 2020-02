Viersen : Taschendiebstahl auf Parkplatz

Viersen Einer Seniorin wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz in Viersen-Dülken die Handtasche entrissen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Mittwoch gegen 14 Uhr einer 70-Jährigen auf dem Parkplatz des Supermarktes am Westgraben in Viersen-Dülken die Handtasche gestohlen hat. Nach Polizeiangaben hatte die Süchtelnerin ihr Auto auf dem Parkplatz am Rand in Richtung des Busbahnhofs abgestellt. Als sie ihre Tasche auf den Rücksitz legen wollte, riss ein Mann sie ihr plötzlich aus der Hand. Der Täter flüchtete durch die Gasse Westgraben in Richtung Lange Straße. Die Frau beschrieb der Polizei den Verdächtigen als etwa 1,60 Meter groß, er trug einen dunkelgrauen Mantel, eine Brille, „dickere“ Schuhe und hatte eine Kapuze auf. Er habe „südländisch“ gewirkt. Hinweise: Telefon 02162 3770.