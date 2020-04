Diebstahl in Viersen : Taschendiebe bestehlen Seniorin in Supermarkt

Süchteln Die 83-Jährige konnte der Polizei eine der drei mutmaßlichen Täterinnen näher beschreiben.

Eine 83 Jahre alte Süchtelnerin ist am Mittwoch in einem Supermarkt an der Tönisvorster Straße in Süchteln bestohlen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, kaufte die Seniorin gegen 14.50 Uhr in dem Markt ein. Sie berichtete den Ermittlern später, dort seien ihr dann drei Frauen, welche augenscheinlich zusammengehörten, sehr nahe gekommen, es sei auch zu einer Berührung gekommen. Als die Seniorin später an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, war das Portemonnaie, das sie in einer geschlossenen Manteltasche verstaut hatte, gestohlen. Die Seniorin konnte eine der Verdächtigen näher beschreiben: Es war eine junge, erwachsene Frau mit dunklen Haaren und einem Bobschnitt. Sie trug eine dunkle Jacke und möglicherweise eine Mütze.