Unfall in Niederkrüchten-Elmpt Seniorin fährt auf Auto auf

Eine Pedelec-Fahrerin (78) aus Niederkrüchten-Elmpt hat sich am Mittwoch gegen 14.50 Uhr leicht verletzt, als sie auf ein wartendes Auto aufgefahren ist. Wie die Polizei mitteilt, radelte sie auf der Goethestraße und wollte nach links in die Mönchengladbacher Straße einbiegen. Auf der Hauptstraße in Richtung „An der Beek“ wartete eine Niederkrüchtenerin (53) im Auto. Als die Radlerin abbog, musste sie auf dem Weg zur Mönchengladbacher Straße um den Wagen herumfahren, um rechts daran vorbeizukommen. Dabei stieß sie vor das Fahrzeug und stürzte.