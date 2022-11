Seniorenwunschbaum in Viersen : 111 Wünsche und Engel für Dülken gesucht

Dülken In Dülken wir bald ein Seniorenwunschbaum aufgestellt. Um ihn zu bestücken, werden nun noch Wünsche gesucht. Wer zu Weihnachten die Wünsche erfüllen möchte, kann sie vom Baum pflücken.

„Drei Engel für Charlie“ ist Geschichte, ab dem 14. November heißt es „111 Engel für Dülken“. So lautet das Motto der Aktion „Weihnachtswunschbaum für Senioren“, die die Stiftung Theresienheim, die Volksbank Viersen und das Dülken-Büro in diesem Jahr anbietet.

Die Idee kam von Josef Heinemann, Vorsitzender der Stiftung Theresienheim. „Die Weihnachtswunschbäume für die Kinder sind häufig. Da dachte ich, dass man auch einmal etwas für die Senioren tun muss.“ Mitstreiter fand er in Andreas Goßen vom Dülken-Büro und der Volksbank Viersen. Zum vierten Mal bereits wird in diesem Jahr der Weihnachtswunschbaum in Dülken aufgestellt.

Schritt eins: Anmelden der Wünsche Zwischen dem 14. und 25. November können Wünsche im Dülken-Büro, Lange Straße 32, angemeldet werden. Jeder kann einen Wunsch anmelden: Nachbarn für eine Seniorin im Haus nebenan, Bekannte für den Freund, Angehörige für eine Tante. Aber auch Altenheime, Fach- und Beratungsstellen und andere Institutionen dürfen Wünsche für ihre Klienten abgeben. Voraussetzung: Der zu Beschenkende muss Senior sein und in Dülken und Boisheim wohnen. Der Wunsch kann aus einer Schachtel der Lieblingspralinen bestehen, kann aber auch eine große Tube Bepanthen sein. Die Größenordnung von 25 Euro sollte nicht überschritten werden. Die Mitarbeiter des Dülken-Büros registrieren die Wünsche und notieren sie anonymisiert beispielsweise mit „Maria, 79, wünscht sich eine Tube Bepanthen“ und kleben diesen Wunsch auf eine vorgefertigte Karte, die ihren Platz an dem Baum findet, der im Foyer der Volksbank Am Neumarkt 6 in Dülken steht.