„Haustürtrick“ in Viersen Falsche Wasserwerkerin stiehlt Schmuck einer 82-Jährigen

Sie sagte, wegen Bauarbeiten müsse der Wasserdruck in der Wohnung der 82-Jährigen getestet werden. Die Seniorin ließ die Frau in ihre Wohnung, im Badezimmer wurde sie dann gebeten, das Wasser in der Dusche zu öffnen und den Duschkopf festzuhalten. Über ein Walkie-Talkie sprach die Betrügerin dabei mit jemandem. Als die falsche Wasserwerkerin die Wohnung verließ, fiel der Seniorin auf, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer weg war.