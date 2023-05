Nach Antrag in Viersen Kaum Chancen für Seniorenbeirat

Die Stadt Viersen braucht keinen Seniorenbeirat – zu diesem Ergebnis kam der Ausschuss für Soziales und Gesundheit in seiner Sitzung am Dienstagabend. Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder gegen den Vorschlag der Fraktion „Grüne im Rat der Stadt Viersen“, ein solches Gremium in Viersen aufzubauen. Die Mitglieder von Bündnis 90/Grüne enthielten sich. Auch die Stadtverwaltung hatte zuvor empfohlen, den Vorschlag abzulehnen. Sie sei darüber irritiert, merkte dazu Martina Maaßen (Grüne im Rat der Stadt Viersen) an: „Es stünde der Stadt gut, einen Seniorenbeirat zu haben.“