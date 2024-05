Kriminalität im Kreis Viersen So sind Senioren klüger als Betrüger

Info

Hohe Nachfrage Alle geplanten sechs Veranstaltungen im Kreis Viersen sind nach Anmeldung von 1250 Menschen bereits ausgebucht.

Termine Neben drei Veranstaltungen im Ostkreis (im Juni in Willich und Kempen sowie im Juli in Tönisvorst) gibt es noch zwei Termine im westlichen Kreis Viersen: am 3. Juli im Weberhaus Süchteln und am 17. Juli in der Burggemeindehalle in Brüggen.

Weitere Infos Broschüre „Im Alter sicher leben“. Herausgeber: Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder.