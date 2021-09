Unfall in Viersen : Hubschrauber fliegt verletzten Senior ins Krankenhaus

Der Senior wurde per Hubschrauber nach dem Unfall in eine Spezialklinik gebracht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Viersen An der Kreuzung Freiheitsstraße/Gerberstraße in Viersen sind am Freitag laut Polizei ein Radler (74) und ein Auto zusammengestoßen. Der Senior musste per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden.

Ein Radfahrer (74) ist bei einem Unfall am Freitag um 13.45 Uhr schwer verletzt worden; ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Laut Polizei war der Viersener auf der Goetersstraße in Richtung Freiheitsstraße unterwegs. Am dortigen Rad-/Fußgängerübergang wollte er die Freiheitsstraße in Richtung Gerberstraße überqueren.

Ein Autofahrer (60) aus Mönchengladbach wollte von der Gerberstraße aus an der Kreuzung nach links auf die Freiheitsstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Senior wurde verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Freiheitsstraße in Richtung Mönchengladbach für circa zwei Stunden am Freitagnachmittag gesperrt werden.

(busch-)