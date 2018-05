Viersen: Senf und Schulhefte für die Patenkinder

Viersen Drei Wochen lang sind vier Ehrenamtlerinnen der Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika durch Togo gereist. Sie besuchten Schulen und Krankenstationen, verteilten Geschenke an Familien und planten einen Neubau

Bei etwa 40 Grad im Schatten sitzt Marina Hammes mitten in einem kleinen Dorf in Togo an einem Tisch, vor ihr steht ein aufgeklapptes Laptop, ihre Kamera hat sie griffbereit. Ein Patenkind nach dem anderen kommt zu der Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika (Awa), beantwortet ihr Fragen zum Beispiel nach Familienverhältnissen und schulischen Leistungen. Die Antworten tippt sie alle in ihr Laptop, macht dann noch Fotos von den Kindern und Jugendlichen - schließlich möchte sie die Paten daheim genau darüber informieren, wie es ihren Schützlingen in Togo ergeht.

Reis und Marmelade, Verbandsmaterial, Schmerzmittel, Schulhefte, Shampoo, Senf und Brotbackmischungen gehörten zu den Spenden, die in den Containern verstaut waren - neben Geschenken der Paten, die für 18 Euro im Monat ein Kind unterstützen. Eine Spedition kümmerte sich um den Transport nach Togo, "die Container sollten eigentlich am 10. Januar ankommen", erzählt Hammes. Doch wegen einer Zugpanne habe sich alles verzögert. Hammes, Katja Poxleitner-Beckers, Malin Beckers und Cilly Weuffen-Laubach verschoben also ihre geplante Reise nach Afrika, buchten ihre Flüge auf Termine im Februar um. Am 7. Februar landeten sie kurz vor Mitternacht in Togos Hauptstadt Lomé. Drei Wochen blieben sie, fuhren in die bis zu 250 Kilometer entfernten Dörfer, in denen die Awa Hilfe leistet - erst wenige Tage vor dem Abflug seien die Container eingetroffen, sagt Hammes. Zu dem Zeitpunkt hatten die vier Frauen zwar schon die Patenkinder besucht und vertröstet, doch nun trafen sie sich einfach noch einmal mit ihnen.