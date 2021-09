Tierwelt in Viersen : Seltener Gast – Schwarzer Storch gesichtet

Das Foto vom Schwarzstorch schoss Bela Tihanyi in einem Naturschutzgebiet in Viersen. Foto: Dr. Bela Tihanyi

Viersen Bevor er dieses Foto machte, musste der Viersener Hobbyfotograf Bela Tihanyi genauer hinschauen. Ein schwarzer Storch?

In der Tat sind Schwarzstörche in dieser Region selten, erklärt Ansgar Reichmann, Leiter der Biologischen Station Krickenbecker Seen. Es seien eher scheue Tiere, die sich in geschlossenen Wäldern aufhalten. Dennoch kam es auch hier in der Region zuletzt vermehrt zu Sichtungen von durchziehenden Schwarzstörchen.