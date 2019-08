Fund im Kreis Viersen : Mann findet seltene giftige Spinne in Treibhaus

Viersen Der Biss des Tieres kann starke Schmerzen verursachen.

Mitarbeiter des Kreises Viersen hatten am Wochenende eine Begegnung mit einer seltenen und giftigen Spinne. Wie ein Kreis-Sprecher jetzt mitteilt, hatte ein Mann der Feuerwehr in Viersen eine Spinne gebracht, die er in einem Treibhaus gefunden hatte. Die Leitstelle informierte den Artenschutz-Experten Philippe Niebling vom Kreis. Die Spinne wurde zur genaueren Artbestimmung und Versorgung zu einem Experten nach Gelsenkirchen gebracht. Nach bisherigen Recherchen soll es sich um die „Macrothele calpeiana“ handeln, die einzige in Europa heimische und geschützte Spinnenart. Ihr Biss führe zu starken, stundenlangen Schmerzen, informiert der Kreis.