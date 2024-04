Eltern und Kinder in Brüggen Neues Gesprächsangebot für verlassene Eltern

Am Donnerstag, 18. April, soll es nun um 17.30 Uhr im BIS an der Klosterstraße 5 in Brüggen ein erstes Treffen geben. Jeder Betroffene - Elternpaare, Alleinerziehende, Adoptiveltern oder Großeltern, die den Kontakt zu ihren erwachsenen Kindern verloren haben - kann sich im BIS für den Termin anmelden, Telefonnummer 02163 5622, Mail info@bis-brueggen.de. Das Angebot der Selbsthilfegruppe ist kostenfrei und unverbindlich.