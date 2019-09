Viersen : Mit viel Geduld gegen die Wegwerfkultur

Info

Am Samstag, 5. Oktober, findet ab 14 Uhr in der Kreis-VHS am Willy-Brandt-Ring 40 das nächste Repair Café statt. Zu finden ist es im Erdgeschoss, Raum 101. Bis zu 20 ehrenamtliche Helfer stehen dort für Reparaturen bereit. Natürlich kann auch jeder und jede unter fachlicher Anleitung versuchen, sein / ihr „Lieblingsstück“ selber zu reparieren. Das kann die Lieblingsjeans sein, die gekürzt oder geflickt werden muss, oder das Spielzeug, das schon länger in der Ecke liegt, weil es nicht mehr richtig funktioniert. Auch elektrische oder elektronische Geräte werden von den Mitarbeitern gerne „unter die Lupe genommen“. Natürlich stehen für die Besucher des Repair Cafés auch Kaffee und Kuchen bereit.