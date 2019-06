Süsswarenhersteller in Viersen : Seit 40 Jahren produziert Mars in Viersen

Rund zehn Millionen Snacks stellen die Mitarbeiter am Produktionsstandort Viersen her. Pro Tag. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Der runde Geburtstag wird diesen Samstag mit allen 340 Mitarbeitern und Gästen gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit geladenen Gästen feiert Mars in Viersen am Samstag sein 40-jähriges Standort-Bestehen. Seit 1979 ist der Produktionsstandort bei Schokoladenfans in der ganzen Welt buchstäblich in aller Munde. „In Viersen haben wir in den vergangenen 40 Jahren insgesamt 57 Milliarden Schokoriegel produziert“, sagt Patrick Hölscher, der seit vier Jahren als Fabrikdirektor den Standort leitet. „Jedes Jahr laufen hier rund 53.000 Tonnen Süßwaren vom Band, die in 30 Länder weltweit vertrieben werden.“

Der Startschuss fiel nach der Eröffnung im April 1979 mit dem allerersten Banjo-Riegel. In der Folgezeit wurde die Produktion stetig ausgebaut und weitere weltweit bekannte Marken kamen hinzu. So startete im Jahr 1980 die Produktion des Vollkornkeks-Riegels Balisto, der noch heute ausschließlich in Viersen hergestellt wird. Später folgte der Doppelkeksriegel Raider, der seit 1991 unter dem Namen Twix bekannt ist. Weitere Produkte, die in Viersen hergestellt werden, sind Applause (Produktionsstart 1987), Tripple Choc (1992), Celebrations (1997) und Bisc& (2001).

In den vergangenen Jahren investierte das Unternehmen in Viersen einen zweistelligen Millionenbetrag in Modernisierungen, auch um die Produktion umweltfreundlicher zu gestalten. Beispielsweise wird durch Neuerungen der Kesselanlage die Wärmerückgewinnung innerhalb des Produktionsprozesses unter anderem der Schokoladenverarbeitung und zur Karamellherstellung effizienter gestaltet.

Durch die Investition können etwa zehn Prozent des Energieverbrauchs pro produzierte Tonne Produkt und umgerechnet das Füllvolumen von etwa 44.000 Badewannen Wasser pro Jahr eingespart werden. Auch der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid wurde verringert – im Jahr 2040 soll der Betrieb klimaneutral produzieren.

Bitter für Viersen: Den Deutschland-Sitz verlegte Mars 2018 von Viersen nach Unterhaching; rund 200 Mitarbeiter der Verwaltung waren betroffen. Hintergrund der Verlagerung war ein Firmenzukauf: 2016 übernahm Mars Incorporated den Kaugummihersteller Wrigley komplett, dessen Deutschland-Zentrale in Unterhaching saß.

Der 340 Mitarbeiter starke Mars-Produktionsbetrieb in Viersen bildet derzeit zehn Lehrlinge aus. „Unsere Devise lautet ,Leidenschaft, Motivation und eine optimale Betreuung’“, sagt Fabrikdirektor Hölscher. Am Standort Viersen stellen seine Mitarbeiter auf 15.000 Quadratmetern täglich rund zehn Millionen Snacks her.

(RP)